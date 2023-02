Traiano (PSD): no cargo desde 2015 (Franklin Freitas)

A Assembleia Legislativa empossa hoje os deputados estaduais para os próximos quatro anos e no mesmo dia, elege a Mesa Executiva da Casa. Para a presidência, já está acertada a reeleição para o quinto mandato consecutivo do deputado Ademar Traiano (PSD). Eleito pela primeira vez para o cargo em 2015 no governo Beto Richa, Traiano pode então completar dez anos no posto ao final de mais esse mandato.

A nova reeleição do parlamentar foi alvo de contestação judicial. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pelo PROS, proibindo mais de uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo de Mesas Executivas das assembleias legislativas. Em dezembro, porém, o STF decidiu que essa proibição só entrou em vigor a partir de 7 de janeiro de 2021, que é a data da publicação da ata de julgamento da Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) pedidas pelo PROS sobre a reeleição nas mesas das assembleias do Paraná e Mato Grosso do Sul.

O marco é a publicação da ata da decisão do Supremo que, em dezembro de 2020, vetou a recondução de presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado dentro da mesma legislatura.

Com isso, Traiano pode concorrer novamente à reeleição. Isso por conta de uma manobra realizada em 2020 pelo grupo político do parlamentar para antecipar a eleição para o comando da Assembleia de outubro para agosto. A alegação, na época, era de que em outubro, a eleição para a Mesa Executiva da Casa coincidiria com o período eleitoral. Como ele foi eleito presidente para última legislatura, em 10 de agosto de 2020, ele fica de fora da lei que impede recondução não alcança o atual presidente.

Chapa única – Como já acontece há tempos na Assembleia, apenas uma chapa deve se inscrever para a eleição da Mesa Executiva. Isso acontece porque, ao contrário da Câmara Federal e outros legislativos, o regimento interno da Assembleia paranaense exige a apresentação de chapa completa com os candidatos aos nove cargos de direção da Casa, o que restringe as possibilidades de articulação de chapas adversárias.

MESA EXECUTIVA

Como ficam os cargos de direção do Legislativo estadual

Presidente: Ademar Traiano (PSD)

Primeiro secretário: Alexandre Curi (PSD)

Segunda secretária: Maria Victória (PP)

Primeiro vice-Presidente: Marcel Micheletto (PL)

Segundo vice-Presidente: Ney Leprevost (União Brasil)

Terceiro vice-Presidente: Cristina Silvestri (PSDB)

Terceiro secretário: Goura (PDT)

Quarta secretária: Cantora Mara Lima (Republicanos)

Quinto secretário: Dr. Antenor (PT)