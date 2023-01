Traiano: deputado está no cargo desde 2015. Sandro Nascimento/Alep

A Assembleia Legislativa empossa amanhã os deputados estaduais para os próximos quatro anos e no mesmo dia, elege a Mesa Executiva da Casa. Para a presidência, já está acertada a reeleição para o quinto mandato consecutivo do deputado Ademar Traiano (PSD). Eleito pela primeira vez para o cargo em 2015 no governo Beto Richa, Traiano pode então completar dez anos no posto ao final de mais esse mandato.

