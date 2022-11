Sergio Moro (União Brasil): ex-juiz alega que relatório do TRE é “padrão”. Foto Franklin de Freitas

Técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) apontaram parecer cobrando a reapresentação das prestação de contas de campanha do senador eleito e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), alegando falta de documentos e inconsistências nos dados. De acordo com o relatório, a campanha de Moro deixou de anexar na prestação final de sua candidatura registros da movimentação financeira e comprovantes dos gastos feitos.

