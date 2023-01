Sérgio Moro (Franklin Freitas)

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) deu prazo de cinco dias para que o ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dallagnol (Podemos) e o ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União Brasil) apresentem suas defesas após serem acusados pela federação formada por PT, PV e PC do B, de suposto abuso de poder econômico em suas campanhas eleitorais. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, do Uol.

