TRE: diplomação oficializa eleitos. Foto: Franklin de Freitas

A cerimônia de diplomação dos eleitos no Paraná acontece no próximo dia 19, a partir das 16h30 da tarde, no Teatro Positivo, em Curitiba. Com o ato, candidatas e candidatos eleitos se habilitam ao exercício do mandato.

