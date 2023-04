O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu na segunda-feira cassar a pensão alimentícia paga pela União a três dos filhos do guarda municipal Marcelo Arruda, morto a tiros em julho de 2022 pelo agente penitenciário bolsonarista Jorge Guaranho em Foz do Iguaçu (região Oeste). A determinação atende a recurso da Advogacia Geral da União contra a decisão que havia autorizado pagamento mensal de R$ 3.936,49 às mães das crianças, de 8 meses e 7 anos, e do adolescente, de 17 anos. Segundo o TRF-4, os filhos já recebem pensão paga pelo município de Foz do Iguaçu (R$ 4.799,16), local do crime.

“Foram instituídos benefícios de pensões em favor dos dependentes previdenciários do referido servidor (pagos pelo município)”, cita a decisão da desembargadora Gisele Lemke. A defesa da família de Marcelo Arruda informou que vai recorrer.

Em fevereiro deste ano, a Justiça Federal havia determinado o pagamento da pensão pela União. Os valores, calculados com base no salário que era recebido por Arruda, seriam pagos até que as crianças completassem 21 anos de idade.

De acordo com decisão anterior, a pensão seria paga porque a arma usada para cometer o crime é de propriedade da União. O agente penitenciário Guaranho invadiu a festa de aniversário da vítima em alusão ao PT e o matou a tiros.

A defesa da família de Arruda contesta a decisão do TRF-4. “O homicídio foi todo filmado, a arma utilizada pertencia à União”, afirmam os advogados em nota.