O juiz Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) determinou na terça-feira, nova ordem de prisão contra o advogado Tacla Duran. A decisão reverte determinação do juiz 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Appio, que havia revogado a prisão preventiva de Duran que tinha sido decretada dentro dos processos da operação Lava Jato a que ele responde. O advogado – que trabalhou para a Odebrecht entre 2011 e 2016 – tinha depoimento marcado para hoje, em Curitiba, mas com a nova decisão, o retorno dele ao Brasil é incerto.

Tacla Duran foi declarado réu por lavagem de dinheiro pela Lava Jato em 2017, e deixou o País para viver na Espanha. Em depoimento a Appio, ele reafirmou acusações de tentativa de extorsão contra o senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos). Ambos negam as acusações.

De acordo com Duran, um advogado ligado a Moro teria pedido US$ 5 milhões em propina para livrá-lo da prisão e facilitar uma delação premiada. Ele entregou fotos e vídeos que comprometeriam os parlamentares.

Como a acusação envolve parlamentares, Appio decidiu enviar o caso ao Supremo Tribunal Federal, corte competente para julgar autoridades com prerrogativa de foro. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o caso seja analisado pela Corte.

Duran foi preso preventivamente em 2016. Seis meses antes, Duran tinha sido procurado pelo advogado Carlos Zucolotto Júnior, que era sócio de Rosângela Moro, mulher do ex-juiz.