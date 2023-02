TSE: tribunal rejeitou tentativa de rever incorporação por dirigente do PROS. Marcelo Casall Jr/Agência Brasil.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou ontem, por unanimidade, o pedido de incorporação do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) pelo Solidariedade. Com a decisão, o PROS fica extinto. A decisão foi dada em meio a uma tentativa do então presidente do PROS, Eurípedes Júnior, de desistir da incorporação ao Solidariedade. Durante o julgamento, o ministro Raul Araújo argumentou que apesar de ter protocolado, no dia 9 de fevereiro, a intenção de voltar atrás no pedido, “não compete ao dirigente do partido, de forma unipessoal, desistir da decisão aprovada por órgão nacional por meio de assembleia geral”.

