Com apenas duas semanas de estada em Brasília desde que retornou ao Brasil no último dia 29 de março, o ex-presidente Jair Bolsonaro já teve de depor à Polícia Federal (PF) para explicar o caso da entrada ilegal de joias trazidas ao País por seu governo, conforme revelou o Estadão, e agora há a expectativa de que ele tenha o seu primeiro encontro com a Justiça Eleitoral ainda no primeiro semestre deste ano.

Tido pela militância bolsonarista como principal algoz de seu líder, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entrou na última segunda-feira, na reta final de investigação do processo que acusa Bolsonaro de cometer abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no episódio em que reuniu no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, durante o período de pré-campanha, os embaixadores de dezenas de países para disseminar desinformação contra o sistema eleitoral.

Na ocasião, Bolsonaro usou a estrutura da Presidência para apresentar um power point com informações falsas e então já desmentidas por veículos de imprensa. O objetivo da campanha bolsonarista era desacreditar as urnas eletrônicas após o presidente fracassar em aprovar, no ano anterior, uma proposta de emenda à Constituição que pretendia instituir o voto impresso no País.

Contra-ataque – A reação institucional à investida de Bolsonaro contra o principal símbolo da democracia brasileira foi ampla. Uma das instituições a agir foi o PDT, que um mês após o episódio apresentou ação ao TSE para tornar o ex-presidente inelegível por oito anos.