No twitter, Bolsonaro segue “presidente”. reprodução

Derrotado e já fora do País, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que optou pelo silêncio nos seus últimos meses à frente da presidência, ainda não atualizou suas redes sociais. No Twitter, sua ferramenta favorita durante o comando do Executivo, ele ainda se apresenta como presidente do Brasil e candidato à reeleição.

O abandono das redes, apontadas por muitos como uma das principais responsáveis pela popularidade que rendeu ao deputado federal o cargo de presidente em 2018, é alvo de críticas pelos seus apoiadores.

Desde que, no dia 30 de outubro, ele perdeu a disputa pela presidência para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro escolheu a reclusão como postura oficial.

O vácuo deixado pelo líder de direita, nas redes, na imprensa, e até mesmo em eventos oficiais, compromete – na visão de aliados – sua posição como um possível líder da oposição durante o governo Lula.

Dois dias antes de Lula tomar posse como presidente, por exemplo, onde o rito normal previa que Bolsonaro passasse a faixa presidencial para o adversário, um símbolo da transição de poder, o militar reformado decidiu deixar o País.

Bolsonaro agora está em Orlando, nos Estados Unidos, e sem previsão para voltar ao Brasil.