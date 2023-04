Um dia após sua aposentadoria como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski reativou sua carteira da Ordem Nacional dos Advogados (OAB), com o mesmo número do registro inicial. Ele já está montando um escritório na zona central de Brasília para retornar à advocacia.

Lewandowski recebeu o documento nesta quarta-feira, 12, do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Na ocasião, afirmou que retorna à advocacia tal como entrou: “Sempre pronto a defender valores e princípios, especialmente o valor maior da Constituição”.

“Eu me sinto como se estivesse retornando à minha casa. E eu me sinto muito reconfortado, muito honrado de poder voltar agora para a minha casa que eu jamais deixei”, afirmou o ministro aposentado.

A Constituição estabelece uma quarentena de três anos para os magistrados aposentados exercerem a advocacia nos tribunais onde atuaram. Com exceção do STF, portanto, Lewandowski poderá advogar livremente.