O conselheiro do Tribunal de Contas, Mauricio Requião, irmão do ex-governador Roberto Requião (PT), recebeu um documento do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (MG), onde a instituição pede desculpas por ter demitido a ele e a mais sete professores, há mais de 40 anos, “em virtude de uma perseguição política e de um ato de exceção relacionado à ditadura militar vigente à época”. O comunicado foi aprovado pelo Conselho do Instituto de Psicologia da UFU e dirigido também aos professores Érika Wróbel, Luiz Leite Monteiro (In memoriam), Maria de Fátima José-Silva, José Baus, Sueli Terezinha Ferrero Martin, Regina Sileikis e José Silvio Pimentel. Alguns deles inclusive ministraram aulas, posteriormente, em Londrina e Curitiba.

