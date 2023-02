O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 8, em sua página oficial no Twitter, que quer restabelecer a conversa “mais civilizada possível” com o Congresso Nacional. “Tenho certeza que vamos conseguir uma maioria para fazermos as mudanças que precisamos nesse País”, disse.

Lula está reunido na manhã desta quarta com líderes de partidos governistas no Palácio do Planalto e a expectativa é de que tratem da reforma tributária. No café da manhã, também estão presentes os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O presidente afirmou que sua relação com o Congresso deve exceder as eleições presidenciais de 2022. “Nunca vou perguntar para alguém em quem a pessoa votou”, declarou na rede social. “Eu vou perguntar o que quer fazer daqui para frente. Esse será o comportamento do governo.”

“Nós temos a chance de mostrar ao Brasil que é possível conviver democraticamente na diversidade, discordar e debater de forma respeitosa. E que nós fomos eleitos porque a sociedade brasileira permitiu que estivéssemos aqui”, escreveu o presidente.