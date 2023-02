O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira, 8, durante reunião do Conselho Político do governo, que o Palácio do Planalto vai manter diálogo permanente com os partidos da oposição no Congresso. No encontro, Padilha falou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva construiu uma “frente ampla”.

“Estamos compondo, de fato, uma frente ampla de construção política, de esforço, de união e reconstrução do País. Quero reafirmar que aquela era que existia aqui no Palácio do Planalto, em que se dizia que ia fuzilar a oposição, acabou”, declarou o ministro, ao criticar uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Vamos manter diálogo permanente com aqueles partidos que hoje se declaram oposição, que de alguma forma não quiserem participar do governo”, emendou Padilha, responsável pela articulação política com o Congresso. De acordo com o ministro, o Conselho Político deve se reunir mensalmente, numa espécie de “fórum permanente”. O diálogo do Planalto, segundo ele, será também com governadores, prefeitos e sociedade.

Para a reunião desta quarta foram chamados presidentes de partidos e os líderes das siglas na Câmara e no Senado. Foram convidados MDB, PDT, PSB, PV, PCdoB, Solidariedade, Patriota, PSD, Podemos, União Brasil, Avante, PSOL, Rede, Cidadania, além de lideranças do PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros também participam do encontro.