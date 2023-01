Após duas militantes do PT de Curitiba terem sua residência invadida e incendiada no último final de semana, uma vaquinha lançada por amigos conseguiu arrecadar R$ 58 mil com uma campanha de financiamento coletivo pela internet, para a reconstrução do apartamento. Na última terça-feira, ao voltarem de viagem à Brasília para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Juliana Mildemberg e a Loide Ostrufka encontraram o apartamento onde moram no bairro do Abranches arrombado e destruído pelo fogo.

A vaquinha online “O amor vai vencer”, arrecadou ao todo, em menos de 24 horas, o valor R$ R$ 58.305,40 e já estava perto da atingir a meta de R$ 65 mil no final da tarde de ontem.O apartamento, alugado foi destruído pelo fogo na manhã desta terça-feira. Elas perderam quase todos os seus itens domésticos, como colchão, sofá, armários e todos os itens pessoais, como roupas e calçados. Até o final da tarde de ontem, 975 pessoas tinham contribuído. O dinheiro será usado para pagar parte dos prejuízos causados pelo fogo ao dono do imóvel e também para elas alugarem outro espaço.

Em nota, o PT de Curitiba relatou que documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical foram amontoados e queimados dentro do apartamento delas, “evidenciando ser uma ação de cunho político”. Para o PT, houve, provavelmente um crime de intolerância política”.