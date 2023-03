(Foto: Luiz Costa/SMCS)

O vereador Dalton Borba (PDT) protocolou nesta terça-feira (7), na Câmara Municipal de Curitiba, um projeto de lei para minimizar os impactos do aumento da tarifa do transporte coletivo no município, que teve reajuste de R$ 0,50 na semana passada e passou para R$ 6, uma das tarifas mais caras entre as capitais brasileiras.

O projeto de lei proposto pelo vereador prevê a ampliação das faixas de renda para o direito ao desconto no valor do passe escolar, na tarifa do transporte público para estudantes de escolas de ensino regular de primeiro, segundo e terceiro graus. O vereador explica que a lei em vigor foi atualizada em 2000, por meio da Lei nº 10.000, e há 22 anos os critérios econômicos são os mesmos e, como a inflação impactou diretamente os custos de vida da população, para manutenção do básico para a subsistência com dignidade de todos — em especial no que diz respeito à mobilidade urbana — torna-se necessário rever esses valores, destaca Borba.

No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, acumulou aumento de 10,06% em 2021, maior alta acumulada desde 2015, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo do projeto de lei é possibilitar a ampliação do acesso ao desconto na tarifa para dar efetividade a mobilidade urbana, que consiste no direito à cidade, que pode ser definido como o aproveitamento equitativo dos recursos materiais e imateriais oferecidos pela cidade, norteado por princípios de sustentabilidade, democracia, solidariedade e justiça social, para ampliar o quantitativo da população com acesso ao transporte público municipal.

A proposta prevê a alteração do parágrafo único e incisos do artigo 19, da Lei nº 7556, de 17 de outubro de 1990. Os alunos matriculados em escolas de ensino regular da educação infantil, da educação básica obrigatória e ensino superior terão, à título de passe-escolar, durante o período letivo, direito a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa, consubstanciada no fornecimento de 02 (dois) vales-transporte diários, para utilização no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Curitiba. A proposição pretende atualizar os valores de renda familiar para ampliar o número de famílias que têm direito ao benefício do passe escolar no município. Com relação às mudanças propostas pelo projeto de lei, quanto ao número de filhos e respectiva faixa salarial e local de residência, a proposição passa a adotar os seguintes critérios: I – 01 (um) filho, em idade escolar, renda familiar passe dos atuais 3 salários para 05 (cinco) salários mínimos, e que resida a mais de 10 (dez) quadras da escola que frequenta; II – 02 (dois) filhos, em idade escolar, renda familiar passa de 4 salários para até 07 (sete) salários mínimos, e que residam a mais de 10 (dez) quadras da escola que frequentam; III – 03 (três) filhos ou mais, em idade escolar, renda familiar passa de 5 para até 08 (oito) salários mínimos, e que residam a mais de 10 (dez) quadras da escola que frequentam.

Na sessão desta terça, o vereador protocolou também duas sugestões ao executivo para melhorar a qualidade dos serviços de transporte coletivo do município. Uma delas sugestão visa ampliar a integração temporal do sistema do transporte público no município, ou seja aumentar os pontos onde o cidadão pode fazer a baldeação entre os ônibus, terminais e estações tubo. A outra prevê instalação de tomadas USB nos veículos do transporte público, para maior conectividade e comodidade aos usuários do transporte público, considerando que os avanços da tecnologia da informação estão cada vez mais presentes na vida de todos.