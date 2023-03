(Foto: Luiz Costa/SMCS)

O vereador Dalton Borba (PDT) quer ouvir a opinião da população que utiliza o transporte coletivo de Curitiba sobre o preço da tarifa do ônibus, que subiu para R$ 6 no início do mês. O parlamentar procura saber se esse valor está de acordo ao serviço ofertado hoje aos usuários, com ônibus lotados e uma qualidade abaixo daquela que fez da cidade uma referência mundial em mobilidade e acesso.

O objetivo é apresentar os resultados desse abaixo-assinado aos demais vereadores, para que esse debate e discussão possam chegar até a Câmara Municipal de Curitiba. A lista servirá para estruturar a construção de políticas públicas, elaborar projetos de lei e ações com o objetivo de melhorar o transporte coletivo de Curitiba, além de minimizar os impactos desse aumento da tarifa — que é uma das mais caras entre as capitais brasileiras.

O abaixo-assinado pode ser acessado AQUI

A campanha por assinaturas e mobilização popular já está rodando nas redes sociais, nos perfis do vereador no Instagram, Facebook, Youtube e Twitter.