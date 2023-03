A partir desta quarta-feira, a tarifa do ônibus passa de R$ 5,50 para R$ 6 em Curitiba. (Foto: Carlos Costa/CMC)

O aumento da tarifa de ônibus de Curitiba de R$ 5,50 para R$ 6 foi o assunto do dia na sessão de hoje da Câmara Municipal de Vereadores. O debate envolveu cinco parlamentares, que discutiram as circunstâncias locais do reajuste, a reoneração tributária dos combustíveis e até a CPI do Transporte, realizada pela Casa em 2013. O único consenso entre os dois lados do debate foi a necessidade de discutir a implantação da “tarifa zero” em Curitiba.

Leia mais no blog Política em Debate.