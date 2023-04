Divulgação – Palácio Rio Branco

Criação de planos de evasão para as unidades da Secretaria da Educação (SME), ações de conscientização dos pais sobre as redes sociais dos estudantes e a criação de uma força voluntária de guardas municipais foram sugestões ao Executivo aprovadas pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) nesta segunda-feira (24). Elas se somam às outras sugestões das semanas anteriores, no sentido de reunir ideias para aperfeiçoar a segurança das creches e escolas públicas da cidade, prevenindo tragédias como a ocorrida em Blumenau (SC), no dia 5 de abril.

