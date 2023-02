Os dezoito partidos políticos representados na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) começarão o ano de 2023 organizados em nove blocos parlamentares. A maior bancada será a do União Brasil, com oito vereadores, que terá Sabino Picolo na liderança do grupo formado por ele e por João da 5 Irmãos, Mauro Ignácio, Rodrigo Reis, Tânia Guerreiro, Serginho do Posto, Toninho da Farmácia e Zezinho Sabará.



Podemos e Progressistas atuarão em bloco neste ano, sob a liderança de Mauro Bobato (Pode), em um grupo que conta com Nori Seto (PP), Eder Borges (PP), Bruno Pessuti (Pode), Oscalino do Povo (PP) e Pier Petruzziello (PP). Já Alexandre Leprevost (Solidariedade) liderará o outro grupo com seis membros, com a participação de Amália Tortato (Novo), Leonidas Dias (Solidariedade), Herivelto Oliveira (Cidadania), Marciano Alves (Solidariedade) e Rodrigo Marcial (Novo).



Com cinco membros, a quarta maior bancada é formada pela junção dos partidos PDT, PSC e Patriota, sob a liderança de Dalton Borba (PDT), com Sidnei Toaldo (Patriota), Marcos Vieira (PDT), Marcelo Fachinello (PSC) e Tito Zeglin (PDT). Na sequência, vem a federação formada por PT e PV, com Professora Josete (PT) na liderança, Maria Leticia (PV), Giorgia Prates (PT) e Angelo Vanhoni (PT) na composição.

Professor Euler (MDB), Noemia Rocha (MDB) e Salles do Fazendinha (DC) formam um bloco de três.