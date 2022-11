Guarda: monitoramento (Franklin Freitas)

Os vereadores de Curitiba votam amanhã projeto que estabelece a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais e equipamentos de GPS nos uniformes e viaturas da Guarda Municipal da Capital. A proposta chegou a entrar na pauta do plenário, no dia 24 de outubro, mas foi adiada por dez sessões, a pedido dos parlamentares que apresentaram o projeto, com a ideia de se afinar o texto com a prefeitura.

O projeto original foi apresentado pelo vereador Renato Freitas (PT) e subscrito pelo vereador Dalton Borba (PDT). A proposta que vai à votação é um substitutivo elaborado com base em orientações da Procuradoria Jurídica da Câmara, assinado também pelas vereadoras Carol Dartora e Professora Josete, ambas do PT, Flávia Francischini (União) e Maria Leticia (PV).

Pelo texto, o uso das câmeras e equipamentos de GPS nos uniformes e viaturas da Guarda Municipal “se tornará obrigatório a todos os seus agentes durante o exercício das atividades profissionais”. Ou seja, eles seriam acionados no início do turno dos guardas municipais e desligados no fim do expediente de trabalho.

A implantação dos recursos tecnológicos, diz o projeto, pretende garantir a produção de prova para a investigação criminal; a segurança na abordagem policial; a avaliação do trabalho policial; e o uso legal progressivo da força nas abordagens policiais. A ideia é que as imagens sejam armazenadas pelo período mínimo de um ano. Na redação inicial, o prazo indicado era de cinco anos.

O substitutivo afirma que as gravações poderiam ser solicitadas tanto por cidadãos abordados pela Guarda Municipal, com base na Lei de Acesso à Informação, quanto pelos agentes, no curso de procedimentos administrativos e judiciais. Seria proibido o uso comercial das imagens e seu armazenamento ocorreria com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A ideia é que o sistema seja integrado à central dos órgãos de segurança pública e custeado pelo orçamento da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito (SMDT). O texto prevê ainda que as imagens geradas pelas câmeras atendam ao formato com qualidade “full HD” ou similar.

Durante a discussão da proposta em outubro, a presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba (Sigmuc), Rejane Soldani, questionou a privacidade dos agentes no caso da gravação “full time” (sem interrupção). Já a SMDT afirmou acreditar que não haveria “a necessidade de lei específica” sobre o uso dos equipamentos, pois a regulamentação se basearia no Protocolo Operacional Padrão (POP) da Guarda Municipal. Ele autoriza a implantação do sistema de vídeo e áudio nas viaturas da Guarda Municipal e o monitoramento e o registro das ações individuais dos agentes, nas áreas operacionais de segurança, trânsito e fiscalização, através de câmeras corporais.