Manifestantes em frente a quartel do Exército em Curitiba: importunação. Foto: Valquir Aureliano

O deputado estadual Requião Filho (PT) encaminhou ofício ao secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Péricles de Matos e ao prefeito Rafael Greca (PSD), pedindo que a prefeitura tome providências para a imediata desobstrução de ruas próximas a quartéis das Forças Armadas em Curitiba, que tem sido palco de manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Requião Filho afirma ter recebido dezenas de reclamações de moradores próximos a esses quartéis, que reclamam da importunação causada por esses movimentos.

