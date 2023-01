O deputado federal paranaense Zeca Dirceu será o líder do PT na Câmara de Deputados. Ele substituirá José Guimarães (CE), que foi escolhido líder do governo Lula na Casa. Filho do ex-ministro José Dirceu, o parlamentar confirmou que a indicação está encaminhada, e ele deve assumir o cargo em fevereiro.

A presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, também confirmou a informação ao jornal Valor. Zeca Dirceu foi eleito prefeito de Cruzeiro do Oeste (região Oeste) em 2004, reelegendo-se quatro anos depois. Em 2010 deixou a prefeitura para concorrer a uma vaga de deputado federal, quando foi eleito com quase 110 mil votos, sendo o segundo deputado mais votado do PT no Paraná. Ele foi reeleito para a Câmara desde então. Segundo o partido, ele deve ficar na liderança da legenda em 2023, primeiro ano do terceiro governo Lula. A partir daí a sigla deve promover um rodízio no cargo.