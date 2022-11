Enquanto alguns jogadores devem ser oficializados em breve para a disputa da temporada de 2023, outros estão indo embora do estádio Moisés Lucarelli. Depois de confirmar a saída do lateral-direito Norberto, a Ponte Preta também liberou o volante Moisés Ribeiro nesta quarta-feira.

Aos 31 anos, o jogador chegou à Ponte Preta no começo do ano, mas nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Ao todo, fez apenas 15 partidas e não marcou gols. Moisés também tem passagens por Chapecoense, Sampaio Corrêa, Linense, Mogi Mirim e Boa Esporte. Fora do País, jogou no Avispa Fukuoka, do Japão.

A diretoria não confirma, oficialmente, mas deve liberar mais jogadores nos próximos dias. Um deles é o goleiro Igor Vinhas, além de sete atacantes: Echaporã, Danilo Gomes, Nicolas, Luiz Fernando, Leandro Barcia e Da Silva, além de Ribamar que não quis renovar por ter uma proposta vantajosa de outro clube.

Na próxima temporada, a Ponte Preta terá calendário cheio com a disputa do Paulista A2, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.