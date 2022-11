As renovações contratuais do goleiro Caíque França e do zagueiro Fábio Sanches foram oficializadas ao aparecerem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. São passos importantes para manter a base do elenco visando a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

A renovação por mais dois anos de Caíque França já havia sido noticiada na última semana e a de Fábio Sanches ainda em outubro. A Ponte Preta, porém, não confirmou o período dos novos vínculos e informou que “vai anunciar de forma oficial todas renovações e contratações para a temporada 2023 assim que todo processo for concluído”.

Caíque França tem 27 anos e se destacou nesta temporada, realizando 35 partidas. Formado no Corinthians, também defendeu o Oeste, em 2020. Já Fábio Sanches, de 31 anos, está na Ponte Preta desde 2021 e soma 53 jogos. Antes, teve longa passagem pelo Goiás e também defendeu Paysandu, Avaí, XV de Piracicaba, entre outros.

Após o rebaixamento no Paulistão, a Ponte Preta também brigou contra a queda na Série B, mas reagiu no final e terminou em 12º com 49 pontos. A Série A2 do Paulista tem previsão de início em 15 de janeiro e a Ponte Preta estreia fora de casa, diante do Velo Clube.