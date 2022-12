A temporada 2023 começou nesta segunda-feira para a Ponte Preta, com o reapresentação dos jogadores e da comissão técnica visando a Série A2 do Campeonato Paulista. Durante a semana, a ideia é que todos passem por uma bateria de exames.

Por enquanto o clube segue discreto quanto ao anúncio de reforços. Os nomes serão confirmados somente após os resultados dos exames clínicos e a consequente assinatura dos contratos de trabalho.

Alguns nomes já estão apalavrados, casos do lateral-esquerdo Júnior Tavares, o meia Alesson e o atacante Guilherme Pira. O clube não descarta a chegada de mais peças para todos os setores, mas os nomes são mantidos em sigilo para que não prejudique as conversas.

Nesta segunda-feira, os jogadores tiveram um longo papo com a comissão técnica de Hélio dos Anjos e fizeram trabalho leve na academia do estádio Moisés Lucarelli.

WALLISSON NÃO SE REAPRESENTA

Destaque na Série B deste ano, o volante Wallisson não se reapresentou no clube. O jogador teria sido convencido por empresários para entrar com ação de rescisão na Justiça do Trabalho. Alguns clubes, como Cruzeiro e Athletico-PR, acompanham a situação para investir no jogador.