De olho em uma vaga na Copa Sul-Americana, o Goiás quer aproveitar a chance de enfrentar o rebaixado Juventude para somar três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Os dois times se enfrentam neste sábado, às 19h, no estádio do Serrinha, em Goiânia (GO), pela 36ª rodada.

O Goiás já não vence há dois jogos, sendo que no último confronto perdeu para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, por 3 a 2. O time esmeraldino é o 14º colocado, com 43 pontos, já garantido na Série A em 2023, atingindo seu primeiro objetivo na competição. O Juventude, por outro lado, é o lanterna, com apenas 21 pontos. O time gaúcho já foi rebaixado e não conquista uma vitória há 16 jogos. A última ocorreu no dia 24 de julho, quando fez 1 a 0 no Ceará. Na rodada passada, perdeu para o Coritiba por 1 a 0.

O técnico Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Yan Souto, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. No entanto, ele ganhou o retorno do zagueiro Lucas Halter, que não pôde enfrentar o Athletico por questões contratuais.

A expectativa é que Ventura abra mão do esquema com três defensores e volte a atuar com uma linha de quatro defensores, até pela necessidade de buscar a vitória diante do lanterna da competição.”O ambiente leve e saudável é fundamental para os resultados, para uma sequência de trabalho. A gente prezou muito por isso desde o início, na fase ruim ou na fase boa e independente de dúvidas externas. É isso que fez a gente ter uma campanha regular”, afirmou o goleiro Tadeu, um dos líderes do elenco.

Do lado do Juventude, o técnico Celso Roth perdeu o centroavante Isidro Pitta, que foi vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão no tornozelo. A expectativa é que Vitor Gabriel seja titular, mas o veterano Ricardo Bueno corre por fora. Outra baixa é o zagueiro Thalisson, suspenso. Com isso, a defesa será formada por Paulo Miranda e Vitor Mendes. De resto, o time deverá ser o mesmo dos últimos jogos.

“Acho que ninguém está satisfeito com o desempenho neste ano. Obviamente, o torcedor não está, mas estou falando de quem acompanha o futebol, ninguém está gostando do que aconteceu com o Juventude. Então, essas mudanças, certamente, serão óbvias e esse momento é para isso. Os jogadores também sabem disso, até porque estamos sendo bem claros com eles. Eles têm que ser profissionais”, disse o treinador.