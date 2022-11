O Porto de Santos, no litoral paulista, movimentou 14,4 milhões de toneladas em outubro – volume recorde para o mês, com 34,5% mais ante outubro de 2021 -, acumulando, no ano, 138,2 milhões de toneladas, avanço de 11,7% em relação a janeiro a outubro do ano passado. Segundo nota da Santos Port Authority, responsável pelo terminal, há a expectativa de, até dezembro, o volume movimentado de 147 milhões de toneladas ser superado.

As cargas ligadas ao setor agropecuário seguiram sendo as principais em movimentação em Santos. O complexo soja dobrou a movimentação em outubro, com alta de 106,8%, para 1,5 milhão de toneladas; o açúcar (39,3%, para 2,3 milhões de toneladas); e o milho (130,6%, para 2,5 milhões de toneladas). A celulose também registrou forte desempenho, com avanço de 69,4%, para 863,7 mil toneladas. Já os desembarques cresceram 8,1% no mês, alcançando 3,9 milhões de toneladas.

Já a movimentação de contêineres, que representa mais de 30% do total em toneladas, também registrou novos recordes. Em outubro foram 452 mil TEU (medida padrão equivalente a um contêiner de 20 pés), aumento de 9,5% ante outubro de 2021 (413 mil TEU). No acumulado do ano, 4,2 milhões de TEU, alta de 5,4% na comparação com igual período do ano passado (4 milhões de TEU).

O número de atracações no mês subiu 10,4% em relação a outubro do ano passado: 434 ante 393, destacando que houve duas atracações de navios de 347 metros de comprimento, os maiores a visitar o Porto. No acumulado do ano, foram 4.333 atracações (7,3% de aumento em relação a 2021, quando foram 4.039).