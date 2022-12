Portugal e Marrocos, adversários nas quartas de final da Copa do Mundo, vão se enfrentar pela terceira vez na história no próximo sábado, 10, ao meio-dia (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, em Doha.

Todos os encontros entre as seleções aconteceram em Mundiais: o primeiro, em 1986, no México; e o segundo, em 2018, na Copa disputada na Rússia. A partida do próximo sábado será a primeira envolvendo Portugal e Marrocos em uma fase de mata-mata da competição.

Neste curto retrospecto, cada equipe possui uma vitória nos duelos. Na Copa do México, em 1986, Marrocos foi melhor que os portugueses e fizeram 3 a 1 na terceira rodada da primeira fase. Como as duas equipes estavam com dois pontos e precisavam vencer para se classificar, a partida teve um caráter de decisão.

Com a vitória, Marrocos chegou ao mata-mata, mas perdeu para a Alemanha, por 1 a 0, e foi desclassificada Na época, a equipe era treinada pelo brasileiro José Faria, que fez carreira como técnico no país marroquino, cuja seleção ele comandou por cinco anos entre 1983 e 1988.

Em 2018, na Rússia, Portugal e Marrocos voltaram a se enfrentar, novamente pela fase de grupos. Com um gol de Cristiano Ronaldo, no começo da partida, os portugueses venceram o jogo por 1 a 0 e se classificaram para a próxima fase. Com apenas um ponto conquistado, os africanos ficaram pelo caminho.

No Mundial russo, Portugal foi eliminado logo na fase seguinte depois de perder para o Uruguai, por 2 a 1, com dois gols de Edinson Cavani.

Sobre os duelos, há uma curiosidade. Nos dois encontros até agora, houve a presença de algum brasileiro em campo. Em 1986, o Marrocos era treinado por José Faria. Em 2018, Portugal contava com o zagueiro alagoano Pepe, titular da equipe.

E a escrita deve se manter no próximo sábado, já que o mesmo Pepe voltou a ser convocado, e também porque Portugal possui dois brasileiros em seu elenco, Otávio e Matheus Nunes.

CAMPANHAS

Umas das principais surpresas do Mundial do Catar, Marrocos vem fazendo uma campanha consistente e bastante elogiável sob o comando do técnico Walid Regragu.

A equipe possui a melhor defesa da competição, com apenas um gol tomado, e segue invicta no torneio com duas vitórias (uma sobre a Bélgica) e dois empates – contra Espanha e Croácia.

Portugal desencantou nesta terça ao golear a Suíça por 6 a 1. Com Cristiano Ronaldo no banco por opção do técnico Fernando Santos, Gonçalo Ramos começou como titular, brilhou e marcou três gols no jogo, tornando o primeiro jogador deste Mundial a fazer um hat-trick na competição.

Na fase de grupos, Portugal derrotou Gana (3 a 2) e Uruguai (2 a 0), mas perdeu para a Coréia do Sul (2 a 1), na última rodada da primeira fase.