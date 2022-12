O duelo entre Portugal e Suíça é considerado o confronto mais equilibrado das oitavas da Copa do Mundo do Catar. Este será, somente neste ano, o terceiro jogo entre as seleções, com uma vitória para cada lado, quando mediram forças na Liga das Nações. Os europeus se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, no Lusail Stadium, em Al Daayen, no Catar, por uma vaga nas quartas de finais. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Espanha e Marrocos.

Os portugueses chegam para a decisão em um clima conturbado. Apesar de terminarem na liderança do Grupo H, encerraram a fase de grupos com uma derrota, de virada, por 2 a 1 para a Coreia do Sul. E mesmo com o time misto, a discussão ficou em volta do craque Cristiano Ronaldo, que não gostou de ser substituído e, até agora, faz um mundial de coadjuvante na seleção de Portugal, com apenas um gol marcado.

Diferentemente do clima dos suíços, que conquistaram a vaga na última rodada, ao vencerem a rival Sérvia por 3 a 2 em um jogo tenso, motivado principalmente por razões políticas. Com um bom conjunto, experiente de outras copas, com Xhaka e Shaqiri, a Suíça embarcou novamente para a fase de mata-mata em segundo lugar, ficando atrás do Brasil. Isso já tinha acontecido na Rússia, em 2018.

Apesar das polêmicas, Cristiano Ronaldo está a um gol de igualar Eusébio, ídolo dos anos 60, como maior goleador da seleção de Portugal. Mas o astro carrega um tabu de jamais ter marcado em decisão de mata-mata em Copas do Mundo. Seu recorde de oito gols em cinco mundiais resume-se apenas na fase de grupos. A única vez que balançou as redes fora da fase inicial, foi na decisão de pênaltis contra a Inglaterra, nas quartas da Copa de 2006, classificando Portugal para a semifinal, onde acabou caindo para a França.

O técnico Fernando Santos colocou panos quentes na discussão com Cristiano Ronaldo, porém, não indicou se o atacante será titular no confronto. Até o momento, o camisa 7 vem fazendo um mundial abaixo do esperado e caso seja barrado, André Silva pode aparecer em sua vaga.

Uma possível novidade na seleção portuguesa é a volta de Otávio. O volante foi titular contra Gana na estreia, porém, saiu com uma lesão muscular, ficando de fora dos dois últimos jogos da fase de grupos. O jogador brasileiro naturalizado português disputa a vaga com Vitinha e William Carvalho. Já o volante Danilo Pereira segue fora se recuperando da fratura nas costelas sofrida durante os treinamentos.

O técnico Fernando Santos comentou na coletiva sobre a situação com Cristiano Ronaldo: “No campo, não ouvi nada. Só vi ele discutindo com o jogador da Coreia. Mas já vi as imagens e não gostei nada. A partir daí, as coisas se resolvem dentro de casa. E estão resolvidas. Ponto final sobre essa questão”, reforçou o treinador.

Do lado da Suíça, o técnico Murat Yakin terá a volta do goleiro Yann Sommer, que ficou de fora da partida contra a Sérvia por causa de uma forte gripe. Recuperado, reassume o gol no lugar de Gregor Kobel, que foi bastante elogiado na última partida. O zagueiro Elvedi, titular contra o Brasil, também estava resfriado e está confirmado para a partida, mas sem presença confirmada entre os titulares. Caso comece no banco de reservas, o zagueiro Schar segue na equipe.

O atacante Embolo, um dos destaques da Suíça, colocou o favoritismo do lado português e classificou como “azarões” os suíços. “Eu acho que somos o azarão. Temos uma geração diferente na Suíça, mas sabemos que podemos, sim, obter a vitória. Caso contrário, já teríamos ido embora. É futebol, começa 0 a 0 e quem fizer mais gols vai passar”, disse o atacante.