Portugal entrou para a história das Copas do Mundo nesta terça-feira (6). A goleada por 6 a 1 contra a Suíça pelas oitavas de final no Mundial do Catar se tornou a maior vitória na fase em questão desde 1938. Além disso, o placar elástico foi a segunda maior vitória da seleção portuguesa em sua história na competição.

Mesmo com Cristiano Ronaldo no banco de reservas, Portugal não deixou de ser ofensivo e conseguiu a vitória e a vaga nas quartas de final com uma sonora goleada por 6 a 1, se tornando a terceira maior goleada em uma oitavas de final na história dos mundiais.

O resultado só fica atrás da vitória da Itália por 7 a 1 contra os Estados Unidos, em 1934, e da Hungria por 6 a 0 contra a Indonésia, em 1938. Contudo, nas duas oportunidades, não existia fase de grupos nos mundiais e o resultado aconteceu na primeira partida das seleções no mundial.

SEGUNDA MAIOR GOLEADA DA HISTÓRIA PORTUGUESA

Além de ter entrado para a história das Copas do Mundo, a classificação para as quartas de final no Catar também foi um marco para a seleção portuguesa. A goleada desta terça-feira se tornou a segunda maior vitória da equipe na história dos mundiais.

O resultado contra a Suíça só fica atrás da vitória portuguesa por 7 a 0 contra a Coreia do Norte, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2010., e ficou na frente do triunfo da equipe por 4 a 0 contra a Polônia, também pela primeira fase do mundial de 2002.