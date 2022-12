Portugal liberou o zagueiro Danilo Pereira e o lateral Nuno Mendes da delegação para seguirem o tratamento de suas respectivas lesões no Paris Saint-Germain. A dupla já deixou o Catar e foi vista nas dependências do clube francês. Eles realizaram atividades leves, sob os olhares dos fisioterapeutas.

Danilo Pereira era titular de Fernando Santos e chegou a atuar na vitória por 3 a 2 sobre Gana. O jogador, no entanto, fraturou três costelas durante um dos treinos de Portugal e acabou sendo cortado da Copa do Mundo. Em seu lugar, entrou o veterano Pepe, que tomou conta do sistema defensivo, sendo um dos destaques deste bom momento da seleção portuguesa.

Nuno Mendes, por outro lado, sofreu uma lesão na coxa esquerda no triunfo por 2 a 0 sobre o Uruguai, na segunda rodada da fase de grupos. Na ocasião, o jogador deixou o campo chorando. Raphael Guerreiro assumiu o lugar no lado esquerdo de campo desde então.

A lesão de Danilo Pereira é considerada mais leve, apesar das fraturas na costela, e deverá voltar a campo mais rapidamente do que Nuno Mendes. Havia expectativa ainda do atleta voltar a tempo para a Copa do Mundo, o que acabou não acontecendo.

Com a ausência da dupla, Portugal entra em campo para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Mundo diante do Marrocos. O jogo será neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama.