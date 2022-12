Portugal fez, nesta quinta-feira, mais um treino de preparação para o duelo diante do Marrocos, marcado para sábado, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama. Após a goleada por 6 a 1 sobre a Suíça, o técnico Fernando Santos apostou novamente no atacante Gonçalo Ramos, autor de três gols, na equipe titular. Com isso, Cristiano Ronaldo voltou a figurar entre os reservas.

Com apenas 21 anos, Gonçalo Ramos foi a aposta do técnico Fernando Santos. O atacante do Benfica tem apenas quatro jogos com a camisa da seleção e marcou quatro gols, sendo três diante dos suíços. A boa atuação parece ter lhe garantido mais uma oportunidade entre os titulares, desta vez, frente ao Marrocos.

Enquanto isso, Cristiano Ronaldo continua como opção no banco de reservas. O atacante precisou publicar um texto para negar que deixaria a seleção de Portugal após ser colocado como suplente. Ao longo da Copa, o atleta vem sendo assunto de muitos rumores, como o de que teria discutido com o técnico Fernando Ramos, que já não vinha aprovando as atitudes do craque.

Diferentemente de Gonçalo, que marcou seus primeiros gols na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo tenta bater a marca de Eusébio, que tem nove gols em Mundiais. O craque, que está sem clube após ter deixado o Manchester United, soma oito.

Ainda sobre o treino, a ausência ficou por conta de Rubens Dias, com desgaste muscular. O zagueiro do Manchester City foi substituído na atividade por António Silva, que fez dupla defensiva com o veterano Pepe.

Com isso, Portugal treinou com: Diogo Costa; Dalot, Pepe, António Silva e Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Bernardo Silva e Otávio; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.

Apontado como um dos favoritos ao título, Portugal se classificou na primeira posição do Grupo H, apesar de ter perdido para a Coreia por 2 a 1. Venceu, antes, Gana (3 a 2) e Uruguai (2 a 0). Nas oitavas, venceu a Suíça por 6 a 1.