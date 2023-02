A Portuguesa ganhou sobrevida no Campeonato Paulista, mas continua agonizando. Portuguesa e São Bento fizeram um jogo equilibrado na noite deste domingo (26) no Canindé, em São Paulo, e empataram sem gols. Com o resultado, a Lusa segue seriamente ameaçada pelo rebaixamento, enquanto o São Bento, mesmo ameaçado, ainda segue com boas chances de classificação.

Com este resultado, a Portuguesa segue com sete pontos, em quarto e último lugar do Grupo D. O time da capital ainda está na lanterna (16º) da classificação geral, em último, que define os dois rebaixados. Para não voltar à Série A2, a Lusa precisa vencer o Mirassol para chegar aos 10 pontos, e torcer por uma combinação de resultados.

A Ferroviária, com oito pontos, vai receber em Araraquara a Internacional de Limeira, que tem 10 pontos, em 12.º. O Ituano, com nove pontos, em 14.º lugar, vai pegar em Itu o Santos. Até mesmo o saldo de gols pode ser utilizado para rebaixar um dos dois times. No momento, a Lusa tem -9, contra -7 da Ferroviária, -10 do Ituano, -6 do São Bento e -14 da Internacional.

O São Bento continua no G-2 do Grupo C, com dez pontos, mas ainda briga pela classificação na última rodada. Precisa vencer, na última rodada, o Red Bull Bragantino, em joga marcado pra o estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Assim não vai depender de outros resultados.

Inicialmente, todos os jogos da 12.ª e última rodada da primeira fase estão marcados para o próximo domingo, às 16h. Faltaram oportunidades para os dois times, mas o São Bento teve boa chance com Marcos Nunes, que parou em boa defesa do goleiro adversário. A Portuguesa respondeu com escanteio de Daniel Costa, mas o goleiro adversário saiu de soco.

No segundo tempo, Daniel Costa mais uma vez arriscou chute, mas o chute desta vez foi para fora. Na parte final, Richard também arriscou de fora da área, mas novamente para fora. Branquinho respondeu para o São Bento, mas foi travado na hora pela defesa. Apesar das tentativas dos dois times, o empate foi confirmado.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 0 SÃO BENTO

PORTUGUESA – Thomazella; Pará, Robson, Bruno Leonardo e Fabiano (Thallyson); Tauã (Hudson), Madison (Gustavo Buchecha) e Daniel Costa; Joao Victor (Richard), Paraizo e Gustavo Ramos (Lucas Venuto). Técnico: Gilson Kleina.

SÃO BENTO – Zé Carlos; Ivan, Victor Pereira, Léo Silva e Breno Lopes; Lucas Lima, Carlos Jatobá (Neto Paraíba) e Renan Mota (Rafael Chorão); Marcos Nunes (Branquinho), Rubens e Iago Dias (Kayan). Técnico: Paulo Roberto Santos.

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez

CARTÕES AMARELOS Pará, Bruno Leonardo, Madison e Gustavo Buchecha (Portuguesa). Victor Pereira, Lucas Lima, Renan Mota e Marcos Nunes (São Bento)

RENDA R$ 69.169,00

PÚBLICO 2.085 pagantes

LOCAL – Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).