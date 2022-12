Os organizadores da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informaram nesta quarta, 28, que, ao todo, 30 chefes de Estado e de governo assistirão à cerimônia no domingo, 1º, em Brasília. As confirmações foram enviadas por embaixadas ao Itamaraty e informadas à equipe do gabinete de transição. Ambos são responsáveis pelo cerimonial.

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, que assumiu o país andino após tentativa de golpe de Estado do ex-presidente Pedro Castillo, foi a mais recente chefe de Estado a confirmar presença no evento. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comunicou que será representado pela mulher, a primeira-dama Beatriz Gutiérrez Müller. Também confirmou presença o presidente do Togo, Faure Gnassingbé.

O gabinete de transição já havia anunciado os primeiros 17 países com chefes de Estado confirmados. Todos são presidentes, à exceção do rei da Espanha, Felipe VI, e agora da primeira-dama mexicana. Conforme a equipe de Lula, cerca de 120 países estarão representados no evento, com autoridades de todos os níveis.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.