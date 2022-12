Não dá para comparar o jeito de frequentar uma praia no Brasil e no Catar. A começar pela diferença de extensão: se a costa brasileira possui 8.500 quilômetros, a catariana tem somente 580 quilômetros. Além disso, as características do Mar da Arábia, que banha o país, e os costumes são bastante diferentes.

O Catar separa as praias em três categorias: as públicas, voltadas para as famílias; as privadas, que ficam dentro de hotéis, como o West In Doha, onde a seleção brasileira está hospedada; e as no deserto, onde é preciso se organizar para levar tudo o que for precisar para passar o dia ou acampar, já que não há nenhum tipo de estrutura, nem mesmo postos de gasolina próximos.

As águas do mar que rodeiam a península catariana são calmas, sem ondas e podem chegar a 36ºC nos meses mais quentes do ano, entre junho e setembro.

De acordo com a carioca Bruna Bardavid, que vive no país há seis anos e é criadora do Conexão Catar, plataforma de conteúdo de turismo voltada aos brasileiros, é preciso se preparar para entrar em praias bem salgadas, bem mais do que as do Brasil, muito por conta do processo de dessalinização para se obter água potável, comum no país e em outras partes do Golfo Árabe.

“As praias do Catar são boas para quem tem filhos e procura programas em família, pois elas são rasas e é possível brincar tranquilamente na água”, explica.

REGRAS

Os locais mais acessíveis para ir à praia no país da Copa são Katara, em Doha, além das públicas que existem nas cidades de Al-Khor, ao norte, e Al-Wakra e Mesaieed, ao sul do país. Nelas, há infraestrutura disponível, como banheiros, cadeiras e barracas, além de oferta de restaurantes próximos.

Em tempos sem o Mundial, existe um código de vestimenta determinado pelo governo catariano para poder frequentá-las. As mulheres não podem usar biquíni e os homens não podem vestir sungas e sim, shorts.

As mulheres muçulmanas devem ficar com a abaya, roupa que cobre o corpo todo, mesmo se quiserem dar um mergulho, algo que não é comum para quem é natural da terra. Para muitos catarianos, praia é lugar para se reunir a família e fazer um piquenique.

Com a Copa rolando, tem sido possível ver famílias muçulmanas dividindo faixas de areia com estrangeiras usando biquíni e homens tomando sol e caminhando com shorts bem curtos, muito próximos de uma sunga.

Outra curiosidade é que as praias públicas têm horário de funcionamento e, após às 17h, não é mais possível acessá-las. Guardas controlam as entradas, são rigorosos e não é bom negócio tentar burlá-los. Os catarianos obedecem às determinações. É permitido caminhar pela orla.

PRAIAS PRIVADAS

A guia de turismo gaúcha Leila Martinez, que vive no Catar desde 2012 e oferece tours customizados pelo Turistando em Doha, explica que, para quem busca conforto, a melhor opção são as praias privadas dos hotéis na capital e no sul do país, como a região do Sealine, na fronteira com a Arábia Saudita, onde funcionam um resort e uma praia pública que pode ser usada para acampar.

Ao lado do posto de migração saudita, em Abu Samra, funciona o Salwa Beach Club, que oferece experiências de luxo para os visitantes. “Nos hotéis, pode-se consumir bebida alcoólica na praia e, para quem não está hospedado neles, é possível comprar uma diária, que gira entre 200 e 400 rial (R$ 298 a R$ 596), dependendo de qual dos serviços oferecidos, como refeições, e uso de instalações, como a piscina”, conta Leila.

Assim como em Abu Dhabi e outros lugares do Golfo, há poucas praias catarianas exclusivas para mulheres. É preciso pagar para frequentá-las e só é permitida a entrada de muçulmanas e crianças. Dentro delas, é possível usar o burquíni ou biquíni, já que na frente de outras mulheres e sem homens por perto não é preciso estar coberta.

CATAR SELVAGEM

Leila Martinez pontua que, apesar de boa parte do país ter costa, não são todas as praias que são boas para banho de mar, pois, em muitos lugares, a maré é baixa e o chão está repleto de cascalho, o que torna o mergulho, no mínimo, uma aventura desconfortável.

A vantagem desses lugares é que não há restrição alguma para o uso do biquíni ou para levar animais de estimação, que são proibidos em praias públicas e particulares. O único veto é o consumo de álcool, mesmo em locais afastados.

Bruna também explica que é necessário levar tudo o que for consumir durante a viagem às praias mais afastadas, pois não há supermercados próximos e nem postos de gasolina.

O melhor, aconselha ela, é ir com o tanque cheio e em carros 4×4, para evitar o risco de atolar no deserto de cascalho que domina o centro-norte do Catar. Dunas com areia fina só existem na porção sul do país.