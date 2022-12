Atendimento Redação/AE

ADIANTAMENTO

FUTEBOL/COPA ATRÁS DAS GRADES/ESPECIAL – O Centro de Ressocialização de Limeira (SP) organiza um torneio de futebol semestral para os 280 detentos. A quadra de cimento possui uma tela de proteção no alto para impedir que a bola atravesse o muro em caso de um chute torto. Os presos só podem acessar a quadra depois que um agente assumir o posto na torre de segurança. Os próprios presos ajudam na organização do torneio.

MATÉRIAS DO DIA

COPA DO MUNDO/RODADA – Enviamos relatos e vestiários dos dois jogos que abrem as oitavas de final do Mundial do Catar, neste sábado: HOLANDA X EUA (12h) e ARGENTINA X AUSTRÁLIA (16h). PARA COPA 2022

COPA DO MUNDO/APRESENTA – Enviamos apresentações para os dois confrontos das oitavas de final marcados para domingo: FRANÇA X POLÔNIA e INGLATERRA X SENEGAL. PARA COPA 2022

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/BRASIL – Acompanhamos as novidades da seleção brasileira um dia após a partida contra Camarões, no encerramento da fase de grupos do Mundial.

FUTEBOL/COPA DO MUNDO/NOTICIÁRIO – Acompanhamos as principais notícias envolvendo jogadores e seleções que estão no Mundial do Catar. PARA COPA 2022

BASQUETE/NBA – Acompanhamos a rodada do basquete profissional dos Estados Unidos, com destaque para as principais equipes. PARA NI