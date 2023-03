Funcionários e visitantes do Ministério Público de São Paulo foram retirados do prédio onde funciona a sede do órgão, após sentirem um tremor na manhã desta quarta-feira, 22. O edifício fica na Sé, na região central da capital paulista.

Em nota, o MPSP disse que a remoção das pessoas foi necessária após alguns servidores terem sentido os tremores no prédio.

Segundo o órgão, a equipe de engenharia do MPSP inspecionou a edificação, “não tendo sido constatado qualquer problema de ordem estrutural, atestando a sua segurança”. Momentos após o ocorrido, visitantes e funcionários tiveram permissão de retornar ao local.

O prédio funciona como sede do MPSP desde 2010 e passou por melhorias há dois anos. Ainda segundo a hipótese divulgada na nota do órgão, os tremores sentidos nesta manhã foram “possíveis reflexos do terremoto ocorrido no Chile”.