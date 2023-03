Os investimentos na educação em Colombo continuam a todo vapor. Depois de por em andamento o maior programa da história no município e colocar o setor de educação como grande referencial no Paraná pelo volume de obras em andamento, a Prefeitura de Colombo desde o início do ano vem intensificando suas ações.

A convocação de 503 profissionais da educação em apenas dois meses, sendo 66 professores com carga horária de 40 horas, 203 professores 20 horas, 91 educadores infantil, 135 assistentes de alunos, três psicólogos e cinco nutricionistas, trouxe uma incremento para escolas e CMEI’s em Colombo.

Todos estes profissionais tiveram início nas atividades no início do mês de fevereiro. E uma nova convocatória já foi realizada, o que aumentar ainda mais a presença de educadores à disposição dos alunos na educação infantil e séries iniciais.

Nesta etapa, que está sendo realizada nesta segunda-feira (13), foram convocados 35 professores com carga horaria de 40 horas, 170 professores com carga horária de 20 horas, 40 educadores infantil e 30 assistentes de alunos.

Esta convocação também está suprindo demandas com os novos profissionais nas secretarias de Assistência Social e da Fazenda sendo que todos estarão iniciando as atividades no dia 04 de abril.