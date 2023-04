Pedro Ribas/SMCS

A Prefeitura de Curitiba está reforçando seus canais de atendimento para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre o IPTU 2023, que neste ano ganhou uma nova base de cálculo, que estava defasada desde 2014.

O IPTU terá vencimento em 20 de abril, com desconto de 10% para pagamento à vista. O desconto é maior do que o concedido em 2022, de 4%. O imposto também pode ser parcelado em dez vezes, de abril de 2023 a janeiro de 2024, com vencimento sempre no dia 20. O prazo para impugnações é 5/5.

Os proprietários de imóveis podem acessar o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 e da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) pelo Curitiba App ou pela internet. A carta com o boleto também começa a ser enviada pelos Correios nesta semana.

Canais de atendimento

O IPTU incide sobre 950 mil imóveis e este ano traz a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), que serve de base de cálculo para o imposto.

“Numa comparação simples, a PGV equivale à tabela Fipe dos carros, que atualiza o valor dos veículos de acordo com o mercado. Sabemos que qualquer mudança gera dúvidas e estamos reforçando esses canais de atendimento para que a população tenha acesso à informação de maneira clara e transparente”, diz Mario Nakatani Júnior, superintendente fiscal da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento.

As equipes da secretaria foram treinadas para atender a população sobre as mudanças no IPTU neste ano. A atualização da PGV é obrigatória a cada quatro anos. Além disso, em março do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-Paraná) fez uma recomendação formal para que Curitiba fizesse a sua atualização da PGV.

O atendimento presencial está disponível nos dez núcleos regionais da secretaria de Finanças localizados nas Ruas da Cidadania e é sem agendamento.

Para o atendimento na sede da Prefeitura, no Centro Cívico, é possível realizar agendamento prévio no link https://agendaonline.curitiba.pr.gov.br.

O horário de atendimento presencial é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O atendimento telefônico é realizado exclusivamente pela Central de Atendimento 156 da Prefeitura de Curitiba, disponível pelo telefone 156, no App “Curitiba 156” ou no site http://www.central156.org.br/. O contribuinte ainda pode tirar dúvidas pelo WhatsApp da prefeitura no (41) 9876-2903.

Além destes canais, é possível tirar dúvidas e emitir o Dam para pagamento do IPTU/TCL através do Portal de Finanças no endereço eletrônico https://financas.curitiba.pr.gov.br, O portal reúne 100% dos serviços disponíveis da área tributária do Município.

O DAM poderá ser pago nos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou por meio do internet banking. Também será possível pagar por meio de cartão de débito ou crédito ou ainda colocar em débito automático.

Os bancos conveniados para pagamento são Caixa Econômica Federal; Bradesco; Banco do Brasil; Santander; Itaú/Unibanco; Sicredi; Sicoob; Mercantil e Ailos.

Unidades de atendimento

Sede

Endereço: Palácio 29 de Março

Avenida Cândido de Abreu, 817 – Subsolo

Cep: 80530-908

Horário de Atendimento: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Núcleos Regionais de Planejamento, Finanças e Orçamento

Bairro Novo

Endereço: R. Tijucas do Sul, 1700

Boa Vista

Endereço: Av. Paraná, 3600

Boqueirão

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

Cajuru

Endereço: Av. Pref. Maurício Fruet, 2150

CIC

Endereço: R. Manoel Valdomiro de Macedo, 2460

Matriz

Endereço: R. André de Barros, 41

Pinheirinho

Endereço: Av. Winston Churchill, 2033

Portão

Endereço: R. Carlos Klemtz, 1700

Santa Felicidade

Endereço: R. Santa Bertilla Boscardin, 213

Tatuquara

Endereço: R. Olivardo Konoroski Bueno, 100