Franklin Freitas

As chuvas e o clima mais quente pedem manutenção frequente do jardim, mas o que fazer com os restos de poda das plantas e galhos? A Prefeitura de Curitiba tem algumas opções para a destinação correta destes resíduos, que não devem ser deixados em qualquer local, muito menos às margens de rios, com o perigo de causar alagamentos.

Entre elas, está a possibilidade de solicitar a coleta na porta de casa. Isso pode ser feito via Central 156, por telefone, aplicativo ou diretamente no site. O serviço, lembra o diretor de Limpeza Pública da Secretaria de Meio Ambiente, Edelcio Marques dos Reis, também pode ser acionado para restos de construção civil e entulhos.

“O município conta com uma ampla rede de gestão de resíduos, justamente para evitar que este material seja depositado irregularmente”, explica Reis. “Fazemos o monitoramento constante de áreas usadas para esse despejo, os bota-foras, e a limpeza periódica dos rios e córregos da cidade”, completa. Cerca de 290 toneladas de lixo são retiradas, mensalmente, dos rios, pelas equipes.

Para resíduos vegetais, o limite para o recolhimento é de 10 carrinhos de mão e, para os demais resíduos, cinco.



Ecopontos

A cidade conta, ainda, com 11 ecopontos mistos, que podem receber, além de resíduos vegetais e entulhos, móveis inservíveis, recicláveis, eletroeletrônicos, óleo de cozinha e gordura já usados; além de resíduos orgânicos não processados como como cascas e restos de frutas, folhas, legumes, cascas de ovos, borras de café em composteiras comunitárias do Programa Municipal de Compostagem.

O horário de funcionamento destas unidades é de segunda a sábado, das 8h às 12h; e das 13 às 17 horas.



Crime ambiental

O descarte irregular em rios, terrenos baldios, fundos de vales, praças, parques, vias públicas, entre outros, está sujeito às penalidades previstas na legislação municipal e nacional vigentes. As multas variam de R$ 400 a 50 milhões, conforme a gravidade da infração.

O cidadão que presenciar qualquer tipo de irregularidade de descarte de resíduos pode denunciar a ação pela Central de Atendimento 156 (via chat online) ou pelo telefone.