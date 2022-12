Em meio ao caos que se instaurou na Argentina com a condenação de Cristina Kirchner a seis anos de prisão por corrupção, o país sul-americano teve um momento de paz na última sexta-feira, com a classificação da equipe de Lionel Scaloni para a semifinal da Copa do Mundo. A vitória sobre a Holanda, nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2 a 2, foi comemorada até mesmo pelo presidente Alberto Fernández.

“Em lágrimas. Aos jogadores, ao treinador e a cada elemento da delegação, mais uma vez obrigado por tanta paixão e empenho até à última bola. Vocês nos deixam muito felizes”, disse o político.

O momento de paz na Argentina pode se transformar ainda mais em festa com o sonho do título cada vez mais próximo. A Argentina agora enfrenta a Croácia, na terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

A Argentina pode, no Catar, conquistar o seu terceiro título da Copa do Mundo. A equipe sul-americana conquistou os Mundiais de 1978 e 1986.

Para chegar até a semifinal, além do apoio maciço de seus torcedores, a Argentina classificou em primeiro do seu grupo, com Arábia Saudita, Polônia, e México, e passou, no mata a mata, por Austrália e Holanda.