O presidente da China, Xi Jinping, defendeu a construção de um “consenso global sobre proteção da biodiversidade”. Em discurso, ele lembrou que seu país colabora para o estabelecimento de metas nessa frente. Além disso, defendeu que se acelere o “desenvolvimento verde”, que pode beneficiar todos os países, e também a colaboração entre nações para “coordenar esforços pra lidar com desafios globais, como a mudança climática e a perda de biodiversidade”.

Xi realizou na quinta-feira (15) discurso virtual na cerimônia de abertura de um evento sobre biodiversidade realizado em Montreal, no Canadá, e sua fala foi registrada pela agência estatal Xinhua. O evento é a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre biodiversidade (COP-15). Segundo o presidente chinês, é preciso transformar ambições em ação, com apoio a países em desenvolvimento para fomentar suas capacidades e coordenar os esforços para lidar com os desafios globais.