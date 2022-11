A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversou neste domingo, 6, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ocasião na qual alemã disse que irá propor um pacote financeiro de até 1,5 bilhão de euros por mês, totalizando até 18 bilhões de euros, o que “contribuiria significativamente para cobrir as necessidades de financiamento da Ucrânia para 2023”. Segundo comunicado emitido pela Comissão Europeia, o apoio viria na forma de empréstimos de longo prazo, com cobertura dos custos de juros, e também funcionaria para apoiar as reformas da Ucrânia e seu caminho para a adesão à União Europeia.

Os líderes também discutiram a importância de garantir que as exportações agrícolas da Ucrânia cheguem ao mundo, de acordo com a publicação.

Além do apoio aos esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) para chegar a um acordo com a Rússia sobre a Iniciativa de Grãos do Mar Negro, ambos também discutiram planos para expandir as capacidades das Rotas de Solidariedade UE-Ucrânia, que até agora têm sido usadas para transportar a grande maioria dos exportações agrícolas e não agrícolas ucranianas desde o início da guerra russa, diz o comunicado.

Os líderes trataram ainda do fortalecimento das sanções à Rússia, bem como o “papel negativo desempenhado pelo apoio do Irã à agressão da Rússia”, aponta a publicação.