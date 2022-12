“Um sucesso fantástico”. Foi desta forma que Gianni Infantino, presidente da Fifa, demonstrou, nesta quarta-feira, todo seu entusiasmo com a realização da Copa do Mundo do Catar. Para o dirigente, a primeira fase do Mundial foi “a melhor da história” e a expectativa é de que a audiência alcance 5 bilhões de pessoas em todo o mundo.

“Vi todos os jogos, de fato, e digo com poucas palavras e muito claramente, que esta foi a melhor fase de grupos de Copa do Mundo da história. O que torna muito promissor o que resta pela frente”, disse Infantino, nas redes sociais da Fifa.

“As partidas têm sido de muita qualidade, mas também o público tem sido incrível. Mais de 51 mil espectadores em média. Já temos mais de 2 bilhões de telespectadores, o que é realmente inacreditável”, afirmou o dirigente, destacando também o clima em Doha, capital do Catar.

“Dois milhões e meio de pessoas nas ruas de Doha e algumas centenas de milhares por dia nos estádios. Todos juntos, torcendo juntos, apoiando seus times. Atmosfera fantástica, gols magníficos, emoção incrível e surpresas”, acrescentou.

O fato de as oitavas de final reunirem pela primeira vez seleções de todos os continentes foi outro motivo para a satisfação de Infantino. “Já não há seleções pequenas nem seleções grandes. O nível é muito igual. Também pela primeira vez, seleções nacionais de todos os continentes foram para a fase eliminatória. Isso mostra que o futebol está se tornando verdadeiramente global.”

O presidente ainda prevê maior sucesso com as disputas das quartas de final, semifinais e a final, dia 18. “Esperamos que a Copa continue e termina como começou: um sucesso fantástico. Tenho certeza que chegaremos a 5 bilhões de telespectadores em todo o mundo.”

E Infantino continuou os elogios. “Os estádios estão praticamente lotados em todas as partidas. O Fifa Fan Festival e as diferentes áreas dos torcedores também estão lotadas, com gente comemorando e se divertindo. É disso que se trata o futebol. É disso que se trata a Copa do Mundo.”