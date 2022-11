Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, criticou o Catar por não respeitar os direitos humanos após assistir a vitória da seleção portuguesa sobre a Nigéria por 4 a 0 nesta quinta, no último amistoso antes do mundial. Apesar do discurso, o dirigente político disse que o foco deve ser centrado no time durante a Copa do Mundo e afirmou que vai estar presente na estreia da seleção portuguesa.

“O Catar não respeita os direitos humanos. Toda a construção dos estádios e tal. Não é discutível, mas é criticável. Mas enfim, vamos esquecer isso e concentrar na equipe. Para a semana, no jogo contra Gana, estarei lá”, comentou o presidente que logo falou da expectativa em cima do desempenho de Portugal.

“Será um campeonato muito difícil. Parece que não, mas nunca jogamos nesta época do ano, em condições tão difíceis. Começamos muito bem (sobre a goleada de 4 a 0 na Nigéria). A equipe está engrenada”, afirmou.

O time do técnico Fernando Santos está no Grupo H e faz a sua estreia no Mundial na próxima quinta, diante da seleção africana, às 13h (horário de Brasília). Coreia do Sul e Uruguai completam a chave.

O momento conturbado que vem atravessando o atacante Cristiano Ronaldo também entrou na pauta. O presidente, no entanto, tratou de valorizar o astro de seu país.

“Não, o Cristiano Ronaldo é um grande jogador, todos são grandes jogadores são todos imprescindíveis. Conseguimos jogar bem com ele e também sem ele. A seleção tem de cinco a seis peças que estão em grande forma”, comentou.