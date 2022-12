O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, declarou nesta quinta-feira, 15, que a inflação deve ter uma queda acentuada no país a partir da metade de 2023 e “aumentar taxas de juros é a melhor forma que temos de garantir” este processo.

“Inflação baixa e estável é vital para uma economia saudável, onde as pessoas possam planejar seu futuro com confiança e o dinheiro ganho arduamente mantém seu valor”, defendeu ele, por meio de publicação no Twitter.

O pronunciamento de Bailey foi realizado após um novo aumento das taxas de juros pela BoE, em 50 pontos base (pb), com o objetivo de apertar a política monetária para controle da inflação.

“Sabemos que juros mais altos afetam as vidas de todos, mas assim podemos trazer a inflação para baixo mais cedo e ajudar a economia a prosperar novamente”, concluiu o presidente do BoE.