Reforço certo do Flamengo para a temporada 2023? Não é bem assim. Em entrevista coletiva, realizada nesta terça-feira, o presidente do Olympique de Marselha Pablo Longoria, tratou de jogar um “balde de água fria” nos torcedores do time rubro-negro que já contavam com o retorno de Gerson para o próximo ano. O dirigente confirmou a negociação, mas destacou que os clubes ainda não chegaram a um acordo.

“A situação hoje é clara: ele é um jogador do OM, está no Brasil com nossa permissão. Por conta das circunstâncias, ele nos pediu, e estamos em negociação com o Flamengo A vontade do jogador é voltar ao Brasil, ele já manifestou isso por circunstâncias que são pessoais, e nós respeitamos, mas não há acordo no momento”, enfatizou o dirigente.

A negociação não é simples, uma vez que o clube francês investiu R$ 123,41 milhões para tirar o volante do Flamengo. No entanto, existe uma situação favorável, já que o Olympique ainda não pagou as últimas três parcelas pelo atleta, valores que giram na casa dos R$ 39,13 milhões. O time carioca tenta usar isso em seu favor para facilitar a liberação de Gerson.

“É verdade que estamos em negociação com o Flamengo, acho que isso já é público. No momento ainda não há um acordo com o clube. A análise geral da situação é importante, aqui não jogamos Playstation, não estamos jogando Fifa. É uma situação que envolve o jogador, sua personalidade, sua vontade, seu entorno. Em alguns momentos no futebol, nem tudo se alinha. Essa é a situação, que é clara e evidente. Com a mudança de treinador, alguns jogadores se adaptam mais a determinado treinador. As circunstâncias mudam, treinador, o estilo… Muita coisa mudou aqui no OM (Olympique de Marseille), mudamos o treinador, trocamos de jogadores. Mudar a maneira de como se joga é complicado, nem todos se adaptam de imediato nessa situação”, completou o dirigente.

Pablo Longoria afirmou que só vai liberar Gerson se os valores agradarem o Olympique. “Naturalmente falamos de um jogador que tem valor, não foram muitos jogadores que na temporada passada na Europa fizeram duplo-duplo em assistências e gols. Nós consideramos o valor do jogador. Se acharmos que receberemos um valor justo pelo jogador, podemos continuar a negociação. Caso contrário, será reincorporado à equipe no dia 30 de novembro”, finalizou.

Gerson não conseguiu se adaptar ao clube francês, situação que o fez perder espaço na seleção brasileira e a chance de disputar a Copa do Mundo. O volante, então, pediu para retornar ao clube carioca para reencontrar o bom futebol e voltar aos holofotes do Brasil. No Flamengo, o volante conquistou vários títulos, sendo peça importante da Libertadores de 2019 e no esquema de Jorge Jesus.

O Flamengo prometeu contratar três reforços de peso para buscar o Mundial de Clubes em 2023, e um deles seria justamente o volante Gerson. O clube rubro-negro terá como principal adversário na luta pelo título o Real Madrid.