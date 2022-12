A eliminação na fase de grupos não agradou ao presidente da Federação Mexicana de Futebol, Yon de Luisa, que prometeu mudanças significativas na seleção, visando a Copa do Mundo de 2026, que terá três países como sede: Estados Unidos, Canadá e o próprio México. O próprio técnico da seleção, Tata Martino, falou em tom de despedida após a vitória sobre a Arábia Saudita, por 2 a 1, na última quarta-feira.

“Meu contrato acabou quando o árbitro acabou a partida. Isso responde sobre o meu futuro. E não há nada mais”, disse o treinador, já prevendo mudanças profundas na Federação Mexicana de Futebol.

Tata colecionou polêmicas e teve um desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo. Apesar de vencer a Arábia Saudita, perdeu para a Argentina por 2 a 0 e ficou no 0 a 0 com a Polônia. Com isso, acabou ficando em terceiro do Grupo C, com três pontos, atrás dos argentinos, com seis, e dos poloneses, com quatro.

Já a polêmica envolveu o atacante Chicharito, barrado pelo treinador apesar de ser o atacante mexicano que fez mais gols na temporada. O jogador foi acusado de levar duas prostitutas para um amistoso com os Estados Unidos. O caso não foi bem recebido no elenco e acabou com o corte do atleta. No entanto, as críticas pela ausência de Chicharito na Copa foram grandes.

O presidente da federação não citou o nome de Tata, mas indicou que todos os setores sofrerão mudanças. O intuito é que o México faça a melhor campanha em Copas em 2026. “Vamos entrar numa fase de avaliação para fazer uma análise aprofundada no prazo de 60 dias de toda a área desportiva da Federação Mexicana de Futebol e as alterações estruturais que foram previamente discutidas serão revistas”, explicou.

O mandatário agradeceu ainda a todos que participaram do ciclo. “Agradecemos aos jogadores que participaram de toda a preparação para esta Copa do Mundo, não apenas aqueles que vieram. Também agradeço aos clubes que eles apoiaram e aos nossos parceiros de negócios”, completou.

Por fim, lamentou o fato de o México ter ficado tão perto da classificação. “É um fracasso, porque não conseguimos o terceiro gol. Estávamos a apenas um gol de avançar para as oitavas de final, não conseguimos o que os fãs mereciam, mas houve coisas positivas. Não podemos esquecer o que foi bem feito”, afirmou.