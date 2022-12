A Stock Car decide o título no próximo domingo (11) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Há, porém, quem já esteja em 2023. Equipes definem quem deve representá-las na próxima temporada. A Shell tem três nomes acertados – Ricardo Zonta, Galid Osman e Gianluca Petecof. Já a equipe Pole Motorsport anunciou a renovação com Átila Abreu.

O vice-campeão de 2014 vai permanecer na equipe pela qual venceu duas corridas em 2012, quando a Pole Motorsport estreou. Átila foi vencedor em Cascavel e no anel externo de Curitiba, no que foi a última corrida realizada no autódromo da cidade onde fica a sede da equipe.

Com apenas 23 etapas disputadas na Stock Car, a Pole Motorsport acumulou três vitórias e 658 pontos. Atualmente a equipe é sexta no campeonato de escuderias, atrás apenas de times de organizações que já conquistaram títulos na categoria.

Com mais de 250 corridas disputadas na Stock Car, o sorocabano Átila Abreu tem 17 vitórias e dez poles e 46 pódios na categoria. Além do vice-campeonato de 2014, ele foi terceiro colocado em 2012 e quinto em 2010. O piloto do carro #51 ostenta marcas importantes em seu currículo, como o recorde de poles em uma temporada e o recorde de vitórias em outra. O maior feito é o título na temporada de estreia, em 2008.

A temporada 2023 será a 16ª completa do piloto na categoria, e a terceira da história da Pole Motorsport.

SHELL DEFINE PILOTOS DA MARCA

Será a nona temporada de Zonta com a Shell pilotando o Toyota Corolla #10. O ex-piloto da Formula 1 chegou ao vice-campeonato em 2020, melhor resultado da equipe na Stock Car. São 250 largadas pela categoria e oito pódios. O piloto mantém a média de uma vitória por temporada desde 2017. A última foi no GP Velocitta, em maio de 2022. Zonta é o primeiro entre os pilotos que não disputam o título domingo.

Galid Osman vai para a quinta temporada com a Shell. Já são 215 corridas na Stock Car, com três vitórias. Apesar de ter definido o patrocínio da Shell, Osman ainda não anunciou a equipe que ira representar nas corridas de 2023.

Aos 20 anos de idade, Gianluca Petecof se reitera a parceira de sucesso com a Shell – marca que representou, pela primeira vez na carreira, nas competições de kart aos 12 anos. Membro da Ferrari Driver Academy por três temporadas, Petecof ainda venceu seis corridas na F4 Alemã e Italiana entre 2018 e 2019 e foi campeão da F-Regional em 2020, com mais quatro vitórias e 14 pódios em 23 provas. A conquista do título sobre Arthur Leclerc conferiu ao paulista à época os pontos necessários para pleitear a superlicença da F1.

Em 2021 Petecof disputou corridas da FIA F2 e retornou ao automobilismo brasileiro neste ano para provas avulsas na Stock Car com a equipe Full Time. Na categoria brasileira, seu melhor resultado com o Toyota Corolla #101 foi o quarto lugar na corrida realizada no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Em 2023, Petecof vai permanecer na Full Time e terá a oportunidade de disputar sua primeira temporada completa na Stock Car.

BASE DE FÃS DA MODALIDADE CRESCE

Segundo pesquisa do IBOPE Repucom, o volume de internautas brasileiros que se declaram fãs de Stock Car mais que dobrou em 10 anos. Em 2013, no início da série histórica, 27% dos brasileiros conectados se declararam fãs (interessados ou muito interessados pela competição) de Stock Car, o que representava cerca de 15 milhões de indivíduos. Já em 2022, na onda mais recente do estudo, a mesma categoria chegou a 35%, o que representa 38 milhões de indivíduos.

A pesquisa foi feita com uma amostra de 110,5 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais em junho de 2022. Conforme o diretor de desenvolvimento de negócios do IBOPE Repucom, Arthur Bernardo Neto, a Stock Car Pro Series é uma das plataformas mais eficientes para ações de patrocínio esportivo no País. Não apenas pela audiência e engajamento da legião de fãs da competição e amantes de esportes motorizados, como também pela imensa quantidade de propriedades estratégicas para exposição de marcas parceiras”.

A temporada 2023 da Stock Car terá 12 fins de semana de ação, com início em Goiânia nos dias 1º e 2 de abril.